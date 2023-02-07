DSÖ'den deprem felaketiyle ilgili açıklama: Türkiye'nin yanındayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş deprem felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş depremlerinin ardından taziye mesajı gönderdi.

Ghebreyesus, yönetim kuruluna DSÖ'nün yürüttüğü çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

"Tek yürek olarak bir araya gelme vakti"

DSÖ'nün depremden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için Türk yetkililerle iş birliği içerisinde hareket edeceğini aktaran Ghebreyesus, şöyle dedi:

Tarifi imkansız bu acı gününüzde yanınızdayız. Şimdi, hayat kurtarmak ve acıları hafifletmek için hepimizin dayanışma içinde tek yürek olarak bir araya gelme vaktidir.



Ghebreyesus, Türkiye ve Suriye'deki can kayıplarının toplamda 4 bini, yaralı sayısının ise 18 bin 770'ü aştığı bilgisini paylaştı.

Arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarışıldığını belirten DSÖ Genel Direktörü, devam eden artçılar ve olumsuz kış şartlarının bu çalışmaları zorlaştırdığını söyledi.

"Tıbbi malzemeleri sevk ediyoruz"

Ghebreyesus, örgütün iletişim ağı ve acil tıbbi yardım ekiplerini harekete geçirdiklerini belirterek şunları aktardı:

DSÖ olarak, Dubai'deki lojistik merkezimizden kalkacak üç uçak ile her iki ülkeye, cerrahi travma kitleri de içeren tıbbi malzemeleri sevk ediyoruz.