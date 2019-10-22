Dünya bu mutabakatı konuşuyor: ''Putin'in zaferi''

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği Soçi zirvesine uluslararası basının ilgisi yoğundu. Toplantıda iki ülke arasında mutabakat sağlanırken, Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov Rusça, Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkçe olarak 10 maddelik anlaşmanın detaylarını açıkladı. Açıklamaların ardından ABD'nin önde gelen gazetelerinden NY Times "Putin'in zaferi" manşetini attı.



Reuters, AFP ve Associated Press gibi haber ajansları gelişmeleri ‘acil' koduyla abonelerine servis etti. 10 maddelik mutabakatın açıklanmasının hemen ardından birçok haber sitesi anlaşmaya ilişkin detayları okurlarına duyurdu.

Katar merkezli Al Jazeera yayın kuruluşu, “Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de güvenli bölge ve ortak devriyeler konusunda anlaştığını” yazdı. Al Jazeera'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye ve Rusya liderleri, kuzeydoğu Suriye'de Ankara idaresinde bir güvenli bölge kurulması ve bölgede ortak devriyeler yapılması konusunda ABD ile varılan mutabakat sonlanmadan saatler önce anlaşmaya vardı.”

“PUTİN İÇİN ZAFER”

New York Times ise Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatı Rusya ve Putin’in zaferi olarak gördü. Müzakerelerin Putin için bir zafer olarak sona erdiği yorumunda bulunan NYT, “Rus ve Türk askerlerinin kuzeydoğu Suriye'de önceden YPG'nin kontrolünde olan geniş bir bölgede ortak devriyeler yapacağını, bunun ABD ve Kürt müttefikleri zararına Rusya'nın Suriye'deki nüfuzunu hızla artmasını sağlamlaştıracak bir hamle olduğunu” yazdı.

Washington Post gazetesi ise ‘Rusya ve Türkiye, Suriye sınırındaki Kürt savaşçıları çıkarma konusunda ABD ile olduğu gibi anlaştı’ dedi.