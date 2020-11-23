  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 23 Kasım 2020 21:55

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 41 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 41 milyon 1360'a ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 41 milyonu aştı
A+ A-

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 41 milyon 1360 kişi iyileşti. 

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu. 

Hindistan'da 8 milyon 600 bin 808, ABD'de 7 milyon 460 bin 705 ve Brezilya'da 5 milyon 432 bin 505 kişi virüsü yenmeyi başardı. 

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 611 bin 445'e, Arjantin'de 1 milyon 195 bin 492'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 150 bin 932'ye ulaştı. 

 
Türkiye'de 23 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 377 bin 891 kişi sağlığına kavuştu. 

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 59 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 398 bin 770 kişi hayatını kaybetti.

korona , koronavirüs , iyileşenler , 41 milyon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM