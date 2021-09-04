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Dünya şokta! Koronavirüsün yeni mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı

Dünya şokta! Koronavirüsün yeni mutasyonu bir ülkeye daha sıçradı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Japonya'da 2 kişide rastlandı.

 Vakaların biri Tokyo'nun doğusundaki Narita havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda havalimanında İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptandı.

Yolcular havalimanında karantina periyoduna alındı.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) Genel Direktörü Wakita Takaji, söz konusu varyanta yönelik daha fazla bilgi toplanması gerektiğini söyledi.

Delta ise Japonya'da hakim Covid-19 varyantı olmaya devam ediyor.

Etiketler koronavirüs yeni mutasyon mu mutasyonu japonya pandemi
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