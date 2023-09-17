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Dünyaca markanın koleksiyonu çalındı

Dünyaca markanın koleksiyonu çalındı
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Fransa'da ünlü giyim markası Balmain'in Paris Moda Haftası'nda sergileyeceği koleksiyonunun defileye 10 gün kala çalındığı ortaya çıktı.

Balmain Moda Evi Direktörü Olivier Rousteing, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendi dizaynı olan ve 25 Eylül-3 Ekim'de Paris Moda Haftası'nda görücüye çıkacak koleksiyonunun çalındığını duyurdu.

Koleksiyonu taşıyan kamyonetin gece Paris'te havalimanına yakın bir yerde kimliği bilinmeyen kişilerce durdurulduğunu belirten Rousteing, şoförü saldırıya uğrayan kamyonetteki 50 parçalık koleksiyonunun gasbedildiğini ifade etti.

Rousteing, gasbedilen 50 parçayı yeniden hazırlayıp Paris Moda Haftası'na yetiştireceğini kaydetti. Fransız basını, defileye 10 gün kala çalınan koleksiyonun 2024 ilkbahar sezonu için tasarlandığını aktardı.

 

 

Etiketler Balmain Moda Evi Balmain giyim tasarım hırsızlık
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