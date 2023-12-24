Dünyaca ünlü müzisyen hayatını kaybetti

ABD'nin dünya çapında hayran kitlesi olan ünlü müzik gruplarından The Dixie Chicks'in vokalisti ve bas gitarcısı Laura Lynch'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

ABD'li ünlü müzik grubu The Dixie Chicks'i Robin Lynn Macy, Martie Erwin ve Emily Erwin ile 1990'da kuran Laura Lynch'in yaşamını yitirdiği açıklandı.

64 yaşındaki müzisyenin bir trafik kazası geçirdiği ve kazada karşıdan gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. El Paso'nun dışındaki otobanda önceki gün gerçekleşen kaza sonrasında Lynch'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Diğer otomobilin sürücüsünün ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 1995 yılında gruptan ayrılan Lynch grupta hem bas çalıyordu hem de vokalleri üstleniyordu.

Gruptan ayrılma kararının arkasında olduğunu söyleyen Lynch, o dönem çok bunaldığını ve sağlık sorunları yaşadığını ve gruptan ayrıldıktan sonra çok mutlu olduğunu dile getirmişti.

ÜNLÜ OYUNCUMUZUN ACI GÜNÜ

Ünlü oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun annesi Hayrunnisa Kalkan 93 yaşında hayatını kaybetti.

Annesi Hayrunnisa Kalkan'ı kaybeden ünlü oyuncu Gülenay Kalkan Ünlüoğlu 'sosyal medyadan acı haberi " Can yoldaşım ,canımın içi annemi kaybettim.Tarikcımla buluştular…" mesajı ile duyurdu.

Hayrunnisan Kalkan'ın cenazesi 23 Aralık Cumartesi Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazı ile Hekimbaşı mezarlığına defnedilecek.

GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (d. 26 Nisan 1959, Ankara ), Türk oyuncudur.

Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.