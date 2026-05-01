Dünyanın en gizemli yeri 51. Bölge'de peş peşe depremler

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan ve dünyanın en çok komplo teorisine konu olan askeri üslerinden 51. Bölge yakınlarında, son 24 saatte 17 deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, yerin 2,5 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki ana sarsıntıyı, çok sayıda artçı şok izledi. Son 24 saatte büyüklükleri 2.5 ile 4.4 arasında değişen en az 17 deprem kaydedildi.

Nevada çölündeki 51. Bölge üssü, yıllardır ABD’nin en gizemli askeri bölgelerinden biri olarak görülüyor. Uzun süre resmi olarak varlığı kabul edilmeyen tesisin deneysel hava araçları ve savunma teknolojileri için kullanıldığı biliniyor.