Dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu! Türkiye'den tek bir ilimiz var

Nüfusu bir milyondan fazla olan 270 şehir arasından ilk 100'ü sıralayan Resonance Consultancy, 2024 yılı için dünyanın en iyi 100 şehrini açıkladı. Listeye Türkiye'den tek bir ilimiz girdi.

Küresel danışmanların görev yaptığı, kentlerin potansiyellerini araştıran, gayrimenkul, turizm ve ekonomik kalkınma alanında faaliyet gösteren Resonance Consultancy, 2024 yılının en iyi 100 şehrini sıralayan bir çalışma hazırladı. Çalışmada nüfusu bir milyondan fazla olan 240 kenti yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve refah olmak üzere üç temel kategoride puanlandırdı. Birçok faktörün dikkate alındığı çalışmada kriterler arasında, eğitim düzeyi, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), yoksulluk oranı, kaliteli restoran, mağaza ve gece kulübü sayısı; yürünebilirlik, haritalanmış bisiklet rotalarının sayısı, kaliteli parklar ve müzeler yer aldı.

Ayrıca Tripadvisor, Google, Facebook ve Instagram gibi sitelerdeki tavsiyelerin sayısı da seçimlerde etkili oldu.

DÜNYANIN EN İYİ ŞEHRİ: LONDRA

Mail Online'da yer alan habere göre, Resonance, dünyanın en iyi şehrini Londra olarak seçti. Londra’yı Paris ve New York izledi.

İşte dünyanın en iyi ilk 10 şehri:

Londra, Birleşik Krallık

Paris, Fransa

New York, ABD

Tokyo, Japonya

Singapur

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

San Francisco, ABD

Barselona, ​​İspanya

Amsterdam, Hollanda

Seul, Güney Kore



Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan, Türkiye’nin göz bebeği İstanbul ise “2024 Yılı Dünyadaki En İyi Şehirler” listesinde 19’uncu sırada yer aldı.

Resonance Consultancy’nin değerlendirmesinde İstanbul’un benzersiz coğrafi konumuna vurgu yapılarak şöyle denildi: “Avrupa ve Asya arasındaki kadim çarpışma, Türkiye’nin kinetik başkentinde ışıldıyor. Bu nedenle İstanbul, içeride ve dışarıda mekan duygusu açısından en cazip şehirlerden biri"

DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ

1 - Londra

2 - Paris

3 - New York

4 - Tokyo

5 - Singapur

6 - Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

7 - San Francisco, ABD

8 - Barselona, ​​İspanya

9 - Amsterdam, Hollanda

10 - Seul, Güney Kore

11 - Roma, İtalya

12 - Prag, Çekya

13 - Madrid, İspanya

14 - Berlin, Almanya

15 - Los Angeles, ABD

16 - Chicago, ABD

17 - Washington, DC, ABD

18 - Pekin, Çin

19 - İstanbul, Türkiye

20 - Dublin, İrlanda

21 - Viyana, Avusturya

22 - Milano, İtalya

23 - Toronto, Kanada

24 - Boston, ABD

25 - Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

26 - Budapeşte, Macaristan

27 - São Paulo, Brezilya

28 - Riyad, Suudi Arabistan

29 - Stokholm, İsveç

30 - Münih, Almanya

31 - Melbourne, Avustralya

32 - Lizbon, Portekiz

33 - Zürih, İsviçre

34 - Seattle, ABD

35 - Sidney, Avustralya

36 - Doha, Katar

37 - Brüksel, Belçika

38 - San Jose, ABD

39 - Bangkok, Tayland

40 - Varşova, Polonya

41 - Kopenhag, Danimarka

42 - Taipei, Tayvan

43 - Austin, ABD

44 - Oslo, Norveç

45 - Osaka, Japonya

46 - Hong Kong, Çin

47 - Tel Aviv, İsrail

48 - Atina, Yunanistan

49 - Frankfurt, Almanya

50 - Vancouver, Kanada

51 - San Diego, ABD

52 - Orlando, ABD

53 - Helsinki, Finlandiya

54 - Miami, ABD

55 - Buenos Aires, Arjantin

56 - Hamburg, Almanya

57 - Brisbane, Avustralya

58 - Kuveyt, Kuveyt

59 - Las Vegas, ABD

60 - Montreal, Kanada

61 - Glasgow, Birleşik Krallık

62 - Şanghay, Çin

63 - Rio de Janeiro

64 - Auckland, Yeni Zelanda

65 - Atlanta, ABD

66 - Houston, ABD

67 - Busan, Güney Kore

68 - Philadelphia, ABD

69 - Napoli, İtalya

70 - Denver, ABD

71 - Nashville, ABD

72 - Manchester, Birleşik Krallık

73 - Dallas, ABD

74 - Liverpool, Birleşik Krallık

75 - Minneapolis, ABD

76 - Meksiko, Meksika

77 - Minsk, Beyaz Rusya

78 - Lyon, Fransa

79 - Portland, ABD

80 - Rotterdam, Hollanda

81 - Bogota, Kolombiya

82 - Krakov, Polonya

83 - Valensiya, İspanya

84 - Santiago, Şili

85 - Birmingham, Birleşik Krallık

86 - New Orleans, ABD

87 - Bükreş, Romanya

88 - Leeds, Birleşik Krallık

89 - Maskat, Umman

90 - Ottawa, Kanada

91 - Köln, Almanya

92 - Charlotte, ABD

93 - Calgary, Kanada

94 - Nagoya, Japonya

95 - Düsseldorf, Almanya

96 - Hanoi, Vietnam

97 - Göteborg, İsveç

98 - Sapporo, Japonya

99 - Bilbao, İspanya

100 - Baltimore, ABD