Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına bastı

Japonya'nın Fukuoka şehrinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı insanı olma ünvanını elinde bulunduran, 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane Tanaka 118. yaş gününü kutladı. Huzur evinde pastasını kesen Japon kadın, kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydettii.



