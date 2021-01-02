Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına bastı

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Japonya'nın Fukuoka şehrinde yaşayan ve dünyanın en yaşlı insanı olma ünvanını elinde bulunduran, 2 Ocak 1903 doğumlu Japon kadın Kane Tanaka 118. yaş gününü kutladı. Huzur evinde pastasını kesen Japon kadın, kutlamada ellerini havaya kaldırarak sevinen Kane, 120 yaşına kadar yaşamayı ümit ettiğini kaydettii.
DHA
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