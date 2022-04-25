  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünyanın en yaşlı insanı yaşamını yitirdi

Dünyanın en yaşlı insanı yaşamını yitirdi

Dünyanın en yaşlı insanı yaşamını yitirdi

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka’nın 119 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. 2 Ocak 1903 yılında ülkenin batısındaki Fukuoka’da doğan Tanaka’nın, yaşadığı bakım evinden transfer edildiği ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan’da yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden yaşamını yitirdiği açıklandı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre ise Tanaka’nın ölümünün ardından Japonya’nın en yaşlı kişisi 115 yaşındaki Osakalı Tatsumi Fusa oldu. Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak tanınacak isim ise ilerleyen günlerde netleşecek.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir yakınlarıyla görüşemeyen Tanaka’nın, çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi sevdiği biliniyordu. Tanaka, kaldığı bakım evinde kendisi için hazırlanan geçen yılki sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.

Etiketler dünyanın en yaşlı insanı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bursa'da uçak düştü: 2 ölü
Sadece 10 kişi yaşıyor... Hayalet köy yapımcıların gözdesi oldu
Zam yağmuru vatandaşın tercihini değiştirdi!
İstanbul'da polis memurunu dövüp silahını aldılar
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''uçuyoruz'' diyenlere tek kelimelik tepki
Eve girip köpeğini alan kurdu sopayla kovaladı! ''Böyle bir şey hiç görmedim''
AK Partili Hamza Dağ, Erdoğan'ın oy oranını açıkladı
30 kişilik Suriyeli grup sokak ortasında birbirine girdi!
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’yi rahmetli Haydar Dümen'e döndürdüler
Bakan Koca bayram müjdesini açıkladı: ''Bayramı bayram gibi kutlayacağız''