Dünyanın gözü NATO zirvesinde

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna gündemiyle telekonferans yöntemiyle toplandı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün telekonferans yoluyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde, liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ve son gelişmeleri ele alacak.