  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Dünyanın gözü NATO zirvesinde

Dünyanın gözü NATO zirvesinde

Dünyanın gözü NATO zirvesinde

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna gündemiyle telekonferans yöntemiyle toplandı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere bugün telekonferans yoluyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde, liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ve son gelişmeleri ele alacak.

Etiketler nato zirvesi recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Putin vuruyor, dünya izliyor! Kiev yerle bir oldu! Görüntüler korkunç
Son seçim anketi ''Çok zor durumda'' diyerek açıklandı!
Mide bulandıran ''Ukraynalı kadın mülteci'' paylaşımlarına tepki yağdı
Putin'in emrindeki Çeçenler ''ezan okuyup'' Rus ordusunun yanında işgale gitti
Anadolu Efes, Ukrayna'daki faaliyetlerini durdurdu
Son seçim anketi ''Çok zor durumda'' diyerek açıklandı!
Sosyal medyada mide bulandıran paylaşım: ''Kocalarınıza sahip çıkın''
Selin Ciğerci, ''cinsel ilişki'' sorusunu duyunca dondu kaldı
İslam Memiş'ten dikkat çeken ''yatırım'' tavsiyesi
ABD Karadeniz'de yakalandı! Uydu görüntüleri ortaya çıkardı