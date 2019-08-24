Dünyanın ilk yüzer nükleer santrali yola çıktı

Ülkenin nükleer enerji dairesi Rosenergoatom’dan yapılan açıklamada, yüzer santralin hedeflerinden biri Bering Boğazı’nın karşısındaki Çukota bölgesine enerji sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamaya göre yüzer santral, Rusya’nın Kuzey Buz Denizi’ndeki petrol platformlarına da enerji sağlayacak.



140 metre boyunda, 30 metre enindenki santralin 40 yıl boyunca hizmet etmesi planlanıyor. 70 kişilik mürettebatı bulunan santral, 100 bin nüfuslu bir kentin ‘ısıtacak’ enerjiyi sağlama potansiyeline sahip.

Çevreciler ise bu gelişme nedeniyle endişeli. Greenpeace’ten yapılan açıklamada, “Böyle bir santral çevre açısından çok ciddi riskleri beraberinde getiriyor” dendi. Greenpeace’in de aralarında olduğu çevre örgütleri, geçmişte Rusya ve SSCB’de yaşanan nükleer kazaları anımsatarak Akademik Lomonosov’un Arktik’in kirlenme riskini artırdığını açıkladı.

Çevre örgütleri, iki hafta önce Rusya Donanması’nın Kuzey Buz Denizi’ndeki ‘denemesi’ sırasında nükleer enerjiyle çalışan bir motorun patlaması nedeniyle beş kişinin öldüğünü ve bunun 1986’daki Çernobil faciasını anımsattığını belirtti.