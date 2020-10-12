Dünyayı sarsan olay! Evli lise öğretmeni 2 öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdi

Amerika’da meydana gelen olayda, lise öğretmeni Laura Dunker’in iki öğrencisi ile ilişki yaşadığını itiraf ettiği öğrenildi.



Milliyet’te yer alan habere göre Amerika’da skandal bir olay meydana geldi. Elde edilen bilgiler ve iddialara göre 31 yaşındaki evli Laura Dunker, öğretmenlik yaptığı lisede iki öğrenciyle cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti.

Dunker, Bedford lisesinde son iki yılda öğrencisiyle birlikte olduğu için hapis cezası alan ikinci öğretmen oldu.

Geçen perşembe iki öğrencisiyle beraber olduğunu itiraf eden Dunker'ın cezası 19 Kasım'da verilecek. 31 yaşındaki öğretmen, öğrencileriyle Ohio'da arabada cinsel temasta bulunmakla suçlanıyor. Polisin verdiği bilgiye göre diğer iki olay Kasım 2018 ve Ekim 2019'da evinde yaşandı.



