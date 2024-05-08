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Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime geldi

Cübbeli Ahmet: Özgür Özel hapishanede ziyaretime geldi
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Cübbeli Ahmet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milletvekili olduğu dönemde kendisini hapishanede ziyaret ettiğini ifade etti.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Özgür Özel’in hapishanede kendisini ziyaret edip ilaçlarını sorduğunu aktardı.

Ekol TV'de Koray Şerbetçi'nin programına katılan Cübbeli Ahmet, şu ifadeleri kullandı:

"Hapishanede kaç kere ziyaretime geldi; ilaçlarımı sordu, 'eczacıyım' dedi. Tabii hukukumuz var, biz de vefasız biri değiliz. Konuşurken biraz daha terbiyeli konuşmam lazım.

Peygamberimizin, Yahudi bir komşusu var. Haşa Özgür beye 'Yahudi dedi' demesinler... Yahudi komşusu bile olsa kurban kesildiğinde ilk eti ona gönderirdi. Vefa gelişen hukuka göredir. Bana kartını verdi, milletvekiliydi o zaman. En ufak bir şeyde bana mektup yazabilirsin dedi. Kimseye mektup da yazmadım."

Etiketler Cübbeli ahmet cübbeli ahmet hoca özgür özel
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