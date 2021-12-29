Ege Denizi'nde tarihi keşif!

İkinci Dünya Savaşı sırasında Ege Denizi'nde Müttefik Kuvvetler tarafından batırılan bir İtalyan denizaltısının enkazı, 80 yıl sonra bölgede dalış yapan Yunan dalgıçlar tarafından keşfedildi.

48 denizciyle Yunanistan'ın Leros adasından yola çıkan Jantina isimli İtalyan denizaltısı, 5 Temmuz 1941'de İngiliz denizaltısı HMS Torbay'ın attığı torpidoların isabet etmesi sonucu battı. 42 İtalyan askeri hayatını kaybetti.

Bu yılın Kasım ayında Yunanistan'ın en tanınmış dalgıçlarından Kostas Thoctarides ve ekibi tarafından Mikonos Adası'nın güneyinde 103 metre derinlikte uzaktan kumandalı bir su altı aracı olan ROV Super Achilles ile detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.İngiliz deniz kuvvetleri tarafından batırılan denizaltının enkazına eriştiklerini belirten denizcilik uzmanı Thoctarides, Reuters'a verdiği demeçte, "Denizcilik tarihi yapboz gibidir ve bu da bu yapbozun bir parçası. İki denizaltının karşı karşıya gelmesi çok nadir görülen bir deniz olayıdır" dedi.

Thoctarides, Jantina'nın kimliğinin İtalya Denizcilik Tarihi Ofisi'nden alınan kayıtlar kullanılarak doğrulandığını söyledi.

Söz konusu denizaltı, Thoctarides tarafından bulunan ve tanımlanan dördüncü denizaltı olarak kayıtlara geçti.