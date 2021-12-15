  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Elleri kocası tarafından kesilmişti... Tarihi para cezası!

Elleri kocası tarafından kesilmişti... Tarihi para cezası!

Elleri kocası tarafından kesilmişti... Tarihi para cezası!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Rusya'nın, elleri kocası tarafından kesilen bir kadına 370 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

AİHM, Rusya'nın ev içi şiddetle mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.

Margarita Graçeva 2017'de kocası tarafından kaçırıldıktan sonra baltalı bir saldırıya uğramıştı. AİHM, Rusya'nın gelecekte bu tür saldırıları engellemek için acil değişiklikler yapması gerektiğini de vurguladı.

Rusya'da kadına karşı ev içi şiddetin "sarsıcı boyutlara ulaştığını" belirten mahkeme, Rusya'nın bunu önlemeyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iki maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Graçeva, saldırıya uğramadan önce yetkililere kocasına dair ihbarda bulunduğunu fakat şikayetlerinin göz ardı edildiğini söylemişti. Ormanda gerçekleşen saldırının ardından bulunan sol eli yerine dikilirken sağ elinin yerine bir protez takılması için internetten bağış kampanyası düzenlenmişti.

Olayın ardından boşandığı eski eşi Dmitri Graçev'e ise 14 yıl hapis cezası verilmişti. AİHM bu olayın, Rusya'da yetkililerin bu tür şikayetleri fiziksel bir şiddete dönüşmedikçe dikkate almadığını gösterdiğini de ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2017'de ev içi şiddete verilen cezaları hafifleten bir yasayı imzalamıştı. Şiddete uğrayan kişinin hastanelik olmaması ve failin ilk suçu olması durumunda bu şiddet olayları hakkında ceza davası açılması sonlandırılmış ve cezalar da azaltılmıştı.

Rusya daha önce tazminat davası açan kadınlara tazminat ödemeyi reddetmişti. Kararın ardından konuşan Rusya Adalet Bakan Yardımcısı Mihail Galperin ise bireylerin işlediği suçlardan ötürü Rus devletinin cezalandırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Etiketler aihm avrupa insan hakları mahkemesi ceza aile içi şiddet kadına şiddet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Saymaz'dan Bakan Nureddin Nebati'ye canlı yayında zor sorular
Esra Erol'da olay var! 47 yıllık evliliği TikTok bitirdi
Faiz kararına 1 kala; dolar 15 TL'ye, euro 17 TL'ye, altın 850 TL'ye koşuyor!
Türk İHA ve SİHA'ları hayran bıraktı
Burcu Özberk bikinili paylaşımıyla kış günü yazı geri getirdi
ŞOK 15-21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu
İstanbul'da olay görüntü: ''Lanet olsun AKP'' deyip kendini yerlere attı
NASA, Uzay'da tarih yazdı! Güneş'ten ilk örnek alındı
Torba yasadan Katarlılara kıyak çıktı
Gülben düğün sonrası evden kaçtı