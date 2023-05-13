Elon Musk: ''Türkiye’nin gönderdiği talebi yayınlayacağız''

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'da Türkiye'de bazı içeriklerin erişime engellenmesini eleştiren gazeteciye "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yapacağız" yanıtını verdi.

Twitter'ın Türkiye'deki bazı içerikleri erişime engellemesi Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ile bazı gazeteciler arasında tartışmaya yol açtı.

Musk, Türkiye’de hükümetin talep ettiği hesapların kapatılmasıyla ilgili gelen talebi yayınlayacaklarını söyledi.

Twitter, mahkeme kararları uyarınca bazı içerikleri Türkiye’de erişime engellediğini duyurmuştu. Buna gerekçe olarak ‘Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak’ gösterilmişti. Hangi içeriklerin erişime engellendiğiyse açıklanmamıştı.

Elon Musk, Twitter’ın resmi duyurusunu alıntılayan Bloomberg yazarı Matthew Yglesias’ın Twitter'ı 'sansür' yapmakla suçlamasına da "Senin beynin yerinde mi Yglesias?" diye yanıt verdi.

Musk, Türk hükümetinin kendisinden ne gibi taleplerde bulunduğunu açıklayabileceğini ifade etti.

Sosyal medya platformu Twitter, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engellendiği duyurmuştu. Erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair ise bilgi verilmemişti.