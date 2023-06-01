  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Elon Musk yeniden dünyanın en zengini

Elon Musk yeniden dünyanın en zengini

Elon Musk yeniden dünyanın en zengini
Güncelleme:

Ünlü iş insanı Elon Musk, Nisan ayında Bernard Arnault'a kaptırdığı ''dünyanın en zengini'' unvanını yeniden sahibi oldu.

United Press International'ın (UPI) haberine göre, nisanda koltuğunu Arnault'a devreden Musk, LVMH'nin hisselerinin düşmesiyle yeniden "dünyanın en zengini" listesinde ilk sıraya yerleşti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin "Dünyanın en zengin 500 insanı" listesine dayandırılan habere göre, Twitter, Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, tahmini 192 milyar dolarlık net servetiyle listenin zirvesine yerleşti.

187 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ
Nisandaki sıralamada 211 milyar dolarlık servetiyle Musk'ı geçerek dünyanın en zengini olan Fransız iş insanı Arnault'un ise sahibi bulunduğu LVHM şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle serveti 187 milyar dolara geriledi.

11 MİLYAR DOLAR AZALDI
LVMH'nin hisse değeri, son bir ayda yüzde 10 kayıp yaşarken Arnault'un servetinin de buna bağlı olarak bir günde 11 milyar dolar azaldığı belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ SIRADA JEFF BEZOS VAR
"Dünyanın en zenginleri" listesinde Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 144 milyar dolarlık servetiyle 3. ve Microsoft'un sahibi Bill Gates, 125 milyar dolarla listenin 4. sırasında kendisine yer buldu.

 

Etiketler elon musk dünyanın en zengini
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Abdulkadir Selvi yeni kabinenin 7 ismini açıkladı
CHP'de değişim başlıyor: A Takımı istifa edecek
AYM, bekçilerin tartışmalı yetkisini iptal etti
Ekmek fiyatlarına da zam geliyor
Turizm cennetimiz kabusu yaşıyor! Önce sağanak ardından sel!
İslam Memiş seçim sonrası tahminini açıkladı: ''Altından daha fazla kazandıracak''
Kahramanmaraş'ta hasarlı bina sağlam binanın üzerine devrildi
Yüzbinlerce kişinin ödediği 309 milyon TL'lik ceza iade edilecek
Bir ilimizde vatandaşın kabusu oldu... Hava kararınca ortaya çıkıp, terör saçıyor!
80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada