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Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'da Sulawesi Adası'nda korkutan deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklandı.

Depremle ilgili bilgi Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) verildi.

Gelen bilgilere göre deprem yerel saatle öğlen sularında ve yerin en az 100 kilometre derininde gerçekleşti.

Depremde can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

17 binden fazla volkanik adadan oluşan Endonezya 'Pasifik Ateş Çemberi' denen bölgede yer alıyor ve sık sık şiddetli depremlerle sarsılıyor.

Etiketler endonezya deprem tsunami
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