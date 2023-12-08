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Erdoğan'ın 2 metrelik koruması gündem oldu

Erdoğan'ın 2 metrelik koruması gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Atina ziyaretinde eşlik eden uzun boylu ve bıyıklı koruma, Yunan basınında gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir günlük Yunanistan ziyareti dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Önemli işbirliği anlaşmalarına imza atılan seyahatte Yunan basını ise farklı bir detaya takıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a temasları boyunca eşlik eden uzun boylu ve bıyıklı korumaya odaklanan gazeteler, "2 metrelik koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na iniş yapar yapmaz gözlerini üzerinden ayırmadı" diye yazdı.

ERDOĞAN'IN 2 METRELİK KORUMASI GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin dün gerçekleştirdiği Yunanistan ziyareti gündemden düşmezken, Yunan kamuoyunun dikkatini ise farklı bir isim çekti. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Proto Thema, Erdoğan'a Atina'daki temasları boyunca eşlik eden uzun boylu korumayı manşetlerine taşıdı.

Gazete, "Erdoğan ve heyetinin 7 saatlik Atina temasları sırasında güvenlik tahmin edilemez herhangi bir olayı engellemek için üst düzeydeydi. Fakat Erdoğan'ın uzun boylu özel koruması dikkatlerden kaçmadı" yorumunu yaptı.

"GÖZLERİNİ ERDOĞAN'IN ÜZERİNDEN AYIRMADI"

SKAI televizyonunun görüntülerine de yer veren gazete, "2 metrelik koruma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na iniş yapar yapmaz gözlerini üzerinden ayırmadı" ifadesine yer verdi.

Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdıErdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdıGündem

 

Etiketler recep tayyip erdoğan koruma yunanistan
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