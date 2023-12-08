Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdı Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdı 08 Aralık 2023 Cuma Saat: 16:05 Güncelleme: 08 Aralık 2023 Cuma 16:05 Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eğilerek selamlaması ülkede tepkilere neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657314a9a54b8435f904ad63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DİSK'in ücret ve emekli aylığı talebi belli oldu İstanbul'da İETT şoförünün feci ölümü kamerada Herkes ''esnaf kurye'' oldu, restoranlar kuryesiz kaldı! Aylık kazançları dudak uçuklattı 7 katlı bina yıkım sırasında yerle bir oldu Meteoroloji uyarmıştı, cadde ve sokaklar göle döndü! En az kaybettirip, en çok kazandıran altında kriz! Kuyumcular artık almıyor 76 ilde dev rüşvet operasyonu Türkiye'deki vaka sayıları artıyor; uzman isim ''her an yakalanabilirsiniz'' diye uyardı Interpol'ün aradığı firari İstanbul'da yakalandı