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  4. Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdı

Erdoğan'ın Atina ziyaretine damga vuran görüntü! Tepki yağdı

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eğilerek selamlaması ülkede tepkilere neden oldu.

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