Erdoğan'ın ''Uslu durun'' diye uyardığı Yunanistan meydan okudu

Yunan siyasetçi Adonis Georgiadis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak ''Sayın Erdoğan'a şunu demek istiyorum ki eğer gece, sabah ya da öğleden sonra gelirse bizim Rafale ve Viper jetlerimiz Türk hava kuvvetlerini yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz'' dedi.

Son aylarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken, her iki ülkede de seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte tansiyon yükseliyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dair adımlar henüz atılmazken Yunanistan'dan kriz yaratacak açıklamalar geldi.

"RAFALE VE VIPER JETLERİMİZ TÜRK HAVA KUVVETLERİNİ YENER"

Yunanistan'ın Geliştirme ve Yatırımdan sorumlu bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin son dönemde Yunanistan'a yönelttiği tehditleri ve açıklamaları değerlendirdi. Georgiadis, "Sayın Erdoğan'a şunu demek istiyorum ki eğer gece, sabah ya da öğleden sonra gelirse bizim Rafale ve Viper jetlerimiz Türk hava kuvvetlerini yener ve Ege'de hava üstünlüğünü ele geçiririz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE SAVAŞMAK İÇİN UÇAK ALMIYORUZ"

Yunanistan'ın savaşa girmek istemediğini belirten sağcı siyasetçi, "Biz Türkiye ile savaşa girmek için savaş uçağı almıyoruz. Miçotakis geldi ve silahlı kuvvetleri güçlendirdi. Fransa ve Amerika ile iş birlikleri yaptı" dedi.

ERDOĞAN "USLU DURUN" DİYEREK UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayının ilk grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bu millet yapar. Evelallah yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle bir yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor: Uyuyorsunuz diyorlar. Adamlar İzmir’den Tayfun’u gönderiyor, 561 kilometre menzil. Ben de arkadaşlara dedim ki: Bu yetmez. Bunu bin kilometreye çıkarmamız lazım. Tabii bu haber geçince Yunan ne demeye başladı? ‘Bunlar Atina’yı vuracak’ demeye başladı. Siz sakin olun. Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız"