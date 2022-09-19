Ermenistan ölü ve kayıp sayısını açıkladı
Ermenistan Güvenlik Konseyi, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda ölen ve kayıp sayısının 207'ye yükseldiğini açıkladı.
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Eylül’den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmasının ardından iki ülke arasındaki çatışmalar 12 Eylül’de başlamıştı. Ermenistan Güvenlik Konseyi, konuya ilişkin açıklamasında çatışmalarda ölen ya da kayıp olan Ermenilerin sayısını 207 olarak açıkladı. Konsey açıklamasında, 2 sivilin halen kayıp olduğu aktarıldı.
İHA
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