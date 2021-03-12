Ermenistan ordusundan dikkat çeken karar
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'da iç karışıklık devam ederken ordu tatbikat yapacağını duyurdu.
Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Dağlık Karabağ savaşında hezimete uğrayan Ermenistan ordusu 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerle tatbikat yapmaya hazırlanıyor.
Reuters'ın Rus haber ajanslarına dayandırdığı habere göre tatbikatın en önemli amacının askerlerin olası bir savaşa hazır olup olmadığını test etmek olduğunu dile getirildi.
Tatbikatta 7 bin 500 askerin yer alacağı açıklandı.
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