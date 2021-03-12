  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ermenistan ordusundan dikkat çeken karar

Ermenistan ordusundan dikkat çeken karar

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'da iç karışıklık devam ederken ordu tatbikat yapacağını duyurdu.

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre, Dağlık Karabağ savaşında hezimete uğrayan Ermenistan ordusu 16-20 Mart tarihleri arasında 7 bin 500 askerle tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın Rus haber ajanslarına dayandırdığı habere göre tatbikatın en önemli amacının askerlerin olası bir savaşa hazır olup olmadığını test etmek olduğunu dile getirildi.

Tatbikatta 7 bin 500 askerin yer alacağı açıklandı.

Etiketler ermenistan ordu tatbikat asker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğretmen bulamayınca imam eşi öğretmen oldu
Mağarada ilişkiye girerken yakaladıkları kadına tecavüz etmeye kalktılar
Müslüm Gürses'in kayıp kızı iddiası olay oldu!
Meteoroloji il il uyardı: Yoğun kar, kuvvetli yağmur ve çığ geliyor!
Kalın'dan ''Biden, Erdoğan'ı neden aramıyor?'' sorusuna ilginç yanıt
Kerem Bürsin'i kızdıran sözler! Ödül törenini terk etti
Dünya'daki cehennemde ölümcül gösteri
''Zaten bir zombiler bir de uzaylılar gelmedi'' diyenlere müjde!
Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yine yükseldi
Bakanlıktan yeni koronavirüs genelgesi