Eş değiştirme partisini basan polisleri striptizci sandılar

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in 380 km güneyindeki Mar del Plata şehrinde düzenlenen gizli swinger partisinde, 20 çift Covid-19 tedbirlerini ihlal etti.

Bir kişinin ihbarı üzerine partiye baskın yapan üniformalı polisler, konuklar tarafından striptizci zannedildi.

Polis memurları binaya girince evin şamdanlarla süslendiğini, mor bir ışıkla aydınlatıldığını ve seks videoları oynatıldığını gördü.

Yerel internet gazetesi Infobae'ye konuşan bir polis kaynağı "Birden bizim de gösterinin bir parçası, striptizci olduğumuzu düşündüklerini fark ettik" dedi.

Swinger partisindeki konuklardan bir kadının, polis memurlarından birine yaklaşıp "Ne güzel gözlerin var, beni tahrik ediyorsun" dediği belirtildi.

Adli bir kaynak da "Partinin temasının ne olduğunu biliyorduk çünkü başka şeylerin yanı sıra o esnada izlenen videoyu da görmüştük" ifadelerini kullandı.

Mar del Plata'nın genel güvenlik sekreteri Gustavo Jara, çiftlerin "saygılı olduğunu ve yaşananlara dair şaka yaptıklarını" söyledi.

"Çoğu kişi biz vardığımızda ne olduğunu bilmiyordu" diyen Jara, "Striptizci olmadığımızı anladıklarında içlerinden biri bize 'Ah, gösteri hoşumuza gitti. Hem komik hem de absürttü' dedi" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta sonu düzenlenen partideki herkese para cezası verilecek.