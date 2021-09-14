Esad ile görüşen Putin Türkiye'yi mi kastetti ?

Rus lider Putin, Moskova'da Beşşar Esad ile görüştü. Esad'a seçim tebriğinde bulunan Putin, ''BM kararı olmadan Suriye'de bulunan yabancı güçler ülkenin birliği için engel'' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da Beşşar Esad ile Kremlin Sarayı’nda sürpriz bir görüşme ile bir araya geldi.

Görüşmede Putin, Suriye'de Birleşmiş Milletler (BM) kararı olmadan bulunan yabancı askeri güçlerin ülkenin birliği önünde engel teşkil ettiğini söyledi.

Moskova'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya gelen Putin Esad'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Esad'a "teröristlerin" büyük bir darbe aldığını ve hükümetin ülkenin yüzde 90'ını kontrol ettiğini söyledi.



2011 yılında başlayan iç savaşta Esad, Rusya'nın desteği sayesinde muhaliflere karşı kaybettiği toprakların neredeyse tamamını geri aldı.

ESAD'TAN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Moskova'ya daha önce 2015 yılında gelen Esad ise Rus lidere Suriye'ye verdiği insani yardımlar ve "terörizmin yayılmasını" engellemek için gösterdiği çaba nedeniyle teşekkür etti.

Putin Esad'ı 2018 yılında da Soçi'deki yazlık sarayında ağırlamıştı.

Rus ve Suriye ordularının "işgal altındaki toprakları özgürleştirmesini" büyük bir başarı olarak tanımlayan Esad bazı ülkelerin uyguladığı yaptırımları da "insanlık dışı" ve "gayrimeşru" olarak niteledi.



Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yıl Suriye'ye uyguladığı yaptırımları Esad'ı siyasi çözüme zorlama gerekçesiyle sıkılaştırmıştı.