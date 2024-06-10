Eşcinsel gece kulübü açmak isterken akıl hastanesine kaldırıldı

İngiltere'de yaşadıktan sonra memleketi Pakistan'a dönen ve ülkesinin ilk "eşcinsel gece kulübünü" açmaya hazırlanan adam akıl hastanesine kaldırıldı.

Uzun yıllar İngiltere'de yaşadıktan sonra ülkesine dönen bir adamın girişim planı sadece suya düşmekle kalmadı aynı zamanda adamın başına dert oldu.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin aktardığı haberde ismi açıklanmayan adamın eşcinsellere özel gece kulübünü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü Abbottabad kentinde açmayı planladığı belirtildi.

AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Yetkililerin adamın işletme lisansı için başvuru sırasında durumun farkına vardığı aktarıldı. Adamın adını Lorenzo koymayı planladığı mekanın başvurusu sırasında, "Bu mekan Abbottabad'da yaşayan ve hatta ülkenin diğer bölgelerinde de yaşayan birçok eşcinsel, biseksüel ve hatta heteroseksüeller için harika bir buluşma yeri olacak" dediği de öğrenildi.

Olayı fark eden yetkililer harekete geçerek ülkenin kuzeyinde muhafazakarlığın yoğun olduğu bölgede adamı akıl hastanesine kaldırdı. Adamın arkadaşları uluslararası medyaya konuşarak arkadaşlarını uzun zamandır göremediklerini ve görüşmeye engel olunduğunu açıkladı.

Adamın 9 Mayıs'ta Peşaver kentindeki Serhat Hastanesi'nde psikolojik rahatsızlıklar bölümüne nakledildiği belirtildi.

Pakistan'da eşcinsel ilişki kanunen yasak olurken, 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Pakistanlı siyasetçiler de adamın böyle bir mekan açma girişimi karşısında şaşkına döndü. Birçok siyasetçi, "Biz o mekanı yakarız" derken, böyle bir mekan açılmasının toplumsal infial yaratabileceğini ve adamın linç edilebileceğini de söyledi.

Hastaneye kaldırılmadan önce adamın, "Ben insan hakları hakkında konuşuyorum ve herkesin hakkının savunulması gerektiğine inanıyorum. Her fırsatta bu konuda sesimi yükselteceğim" dedi.

"TESİSTE SEKS YAPILMAZ" İLANI ASMAYI PLANLAMIŞ

Başvurusunda, kulüpte 'eşcinsel (ya da eşcinsel olmayan) seks (öpüşme dışında) yapılmayacağı' belirtiliyor.

Başvuruda, "Duvarda açıkça görülebilen bir uyarı olacak ve tesiste seks yapılamayacağını belirtecek" denildi.