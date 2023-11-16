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  3. Fransa'dan sürpriz Eurovision kararı

Eurovision'da Fransa'yı Müslüman sanatçı temsil edecek

Eurovision'da Fransa'yı Müslüman sanatçı temsil edecek
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Eurovision 2024 şarkı yarışmasında Fransa’yı Müslüman sanatçı Slimane Nebchi temsil edecek.

Eurovision’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fransa'yı Eurovision 2024'de Cezayir asıllı müslüman sanatçı Slimane Nebchi’in 'Mon Amour' isimli şarkıyla temsil edeceği belirtildi. Slimane, sosyal medya hesabından yarışmaya katılacağını hayranları ile paylaşarak, “Ailem, kızım, Fransa ve sizin için” ifadelerini kullandı.

"FRANSA, EN SON 46 YIL ÖNCE BİRİNCİ OLMUŞTU”

Eurovision resmi hesabından Fransa'nın Eurovision şarkı yarışması tarihine dair yapılan açıklamada, “En iyi sonuçları 1977, 1969, 1962, 1960 ve 1958 yıllarında elde ettikleri beş zaferdir. Ancak, en son zaferleri 1977'deydi yani 46 yıl önce. En kötü sonuçları ise 2014'te Fransa'nın Büyük Final'i sonuncu olarak tamamlamasıydı” ifadeleri yer aldı.

DHA

Etiketler fransa eurovision 2024 Slimane Nebchi müslüman
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