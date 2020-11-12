''Evden çalışan daha çok vergi ödesin!''

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin en belirgin sonuçlarından biri, belki de birçok işin çevrimiçi ortama taşınıp evden yapılmaya başlanması oldu. Ancak bu durumun pandeminin bitmesinden sonra da devam edebileceği ifade edilyor.

Yeni yayımlanan bir rapora göre, salgının ardından evden çalışmaya devam edenler, bu ayrıcalıklı durumdan dolayı vergi ödemeli, bundan elde edilen gelir de düşük ücretli işçilere yardımcı olmak için harcanmalı.

Deutsche Bank'taki ekonomistler, uzaktan çalışmayı seçen çalışanlarından gün başı yüzde 5 kesintinin yapılmasını önerdiler. Bu uygulamanın ortalama bir çalışanı daha yoksul bir hale getirmeyeceğini savunan ekonomistler, bunu da ulaşıma, işte alınan yemeklere ve iş kıyafetine daha az para harcanacağı gerekçesiyle savundu. Rapora buna bir alternatif olarak da bu vergilerin, çalışanına kalıcı olarak masa ya da iş yeri ayırmayan işveren tarafından da ödenebileceği önerisi getirdi.

ABD'de 49 milyar dolar, Almanya'da 20 milyar euro para toplanabilir

Alman borç verenin ekonomik araştırma birimi tarafından yayımlanan raporda, böylesi bir vergiden yıllık olarak ABD'de 49 milyar dolar, Almanya'da 20 milyar euro'yu Almanya'da, 7 milyar sterlini İngiltere'de toplanabileceği hesaplandı.

Elde edilen bu paranın düşük ücretli, işlerini evden yapamayan işçilere devlet tarafından yapılan yardımlara harcanabileceği belirtildi.

'Pandemiden sonra yeni normal'in bir parçası olacak'

Deutsche Bank'ta temel kredi stratejisi ve tematik araştırma küresel başkanı Jim Reid, "Evden çalışmak pandemiden sonra 'yeni normal'in bir parçası olacak. Hesaplamalarımız, elde edilecek meblağlarla, uzaktan çalışamayan dolayısıyla daha çok 'eski ekonomi'yi ve sağlık risklerini üstelenen düşük gelirli çalışanlara maddi gelir sübvansiyonları finanse edilebileceğini gösteriyor" dedi.

'Zaten vardı, Kovid-19 hızlandırdı'

Deutsche Bank stratejisti Luke Templeman'a göre ise, pandemiden önce uzaktan çalışma zaten yükselişteydi, ancak Kovid-19 'Turbo şarj' görevini görerek, onun popülaritesini hızlı bir şekilde arttırdı. "Yılladır uzaktan çalışanlar için vergilendirmemiz gerekiyor. Kovid-19 sadece bu belirgin hale getirdi” ifadelerini kullanan Templeman, şunları söyledi:

İnsanların büyük bir kısmı kendilerini yüz-yüze dünyadan kopardılar, ancak hala tam ekonomik bir yaşam sürüyorlar. Bu uzaktan çalışanlar, ekonominin altyapısına daha az katkıda bulunurken, bundan tam olarak faydalanmaya devam ediyor. Bu ekonomi için büyük bir problem."

İngiltere'de 2 bin strelin yardım sağlabilir

Templeman’ın değerlendirmelerine göre, günlük yüzde 5 kesintinin 35 bin sterlin kazanan bir çalışana maliyeti günlük olarak 7 sterlinden daha az olacak. Templeman, bundan elde edilecek 6.9 milyarla da asgari ücretle çalışıp, 25 yaştan büyük olanların yüzde 12'sine 2 bin sterlin hibe sağlanabileceği görüşünde.