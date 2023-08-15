Fed Başkanı açıklayacak: Fed faiz oranlarını artırmaya devam edecek mi?

Fed, bir önceki ay faizi sabit tutarken geçen ay artırdı ve son toplantıda bir kez daha aynı oranda tutup tutmayacağı konusunda yol haritasını açıklayacak.

Fed'in faiz oranlarıyla nereye gittiğine dair hatlar belli oluyor. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari Salı günü APi Group Kontrolörler Konferansında konuşacak ve önümüzdeki hafta Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu var.

Fed'in yıllık konferansı bu yıl 24-26 Ağustos'ta yapılacak ve her zamanki gibi dünyanın dört bir yanından merkez bankacılarını, politika yapıcıları, akademisyenleri ve ekonomistleri bir araya getirmesi bekleniyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantıyı, Fed'in 2023'teki kalan üç toplantısında faiz oranları konusunda ne yapabileceğine dair ipuçları için hangi piyasaların inceleyeceğinden emin olacağı açıklamalarla başlatacak.

Şimdilik piyasalar, oranların bu yıl büyük ölçüde sabit kalmasını fiyatlıyor.

SIKILAŞTIRMAYA DEVAM MI?

Fed, ekonominin ılımlı bir hızda büyüdüğünü fark ederken, Haziran ayında bir duraklamanın ardından sıkılaştırma kampanyasına yeniden başladı.

Banka, federal fon oranı için hedef aralığını Temmuz 2023'te piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan artırarak yüzde 5,25- yüzde 5,5'e yükseltti ve borçlanma maliyetlerini Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Yetkililer, işgücü piyasası koşullarına ilişkin okumalar, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere çok çeşitli bilgileri dikkate almaya devam ediyor.

Politika yapıcılar ayrıca izlemeye devam edeceklerini söylediler. Gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkileri ve enflasyon-istihdam hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacak.