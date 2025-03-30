Filipinler'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü var

Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyindeki Pangasinan eyaletinde iki kişilik bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir öğrenci hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eğitim uçağı Lingayen kasabasında açık bir alana düştü ve iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığını bildirildi. Filipinler Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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DHA