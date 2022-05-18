Finlandiya ve İsveç NATO başvurularını yaptı

İsveç ve Finlandiya'nın üyelik için NATO'ya resmi başvuru yaptığı açıklandı.

Finlandiya ve İsveç, NATO ittifakına katılmak için müttefik karargahında resmi başvuruda bulundu. Başvurunun ardından katılım takviminin birkaç hafta sürmesinin beklendiği aktarıldı. Diplomatlar, 30 müttefik parlamentonun tümünün onaylanmasının bir yıla kadar sürebileceğini belirtti.