Firari mafya liderini futbol aşkı yakalattı

İtalya’da 11 yıldır aranan ve en tehlikeli 100 kaçak listesinde olan Vincenzo La Porta, futbol aşkı yüzünden yakalandı.

Napolili Vincenzo La Porta’nın memleketinin futbol kulübü yıllar sonra bu sezon İtalya’da Serie A şampiyonu olunca yaptığı kutlama, yıllardır gizlediği kimliğinin ortaya çıkmasına yol açtı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Napoli merkezli Camorra mafyasıyla bağlantılı olduğu belirtilen 60 yaşındaki La Porta, Yunanistan’ın Corfu adasında bir restoranda kutlama sırasında çekilen fotoğrafı sayesinde teşhis edildi.

İtalyan carabinieri güvenlik güçlerinin açıklamasına göre sosyal medyada yayımlanan fotoğraflarda La Porta, Napoli atkısı ve şapkasıyla görülüyordu.

Fotoğraflar ve mali işlemlerin takibi sayesinde izi sürülen La Porta cuma günü tutuklandı.

İtalya basınındaki haberlere göre La Porta, Corfu adasında mopediyle gezerken yakalandı.

Kaçak İtalyan’ın bir süredir adadaki bir restoranda aşçılık yaptığı ve Yunanistan’da bir aile kurduğu, dokuz yaşında bir çocuğu olduğu belirtiliyor.

İtalya, suç örgütü üyeliği, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi suçlardan 14 yıl hapse mahkum edilen La Porta’nın iadesini istiyor.

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