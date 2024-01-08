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Fransa Başbakanı istifa etti

Fransa Başbakanı istifa etti
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Borne'un istifasını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisi, Fransa Başbakanı Borne'un istifa ettiğini duyurdu. Macron, hizmetleri için Borne'a teşekkür etti.

Başbakan değişikliği, emeklilik sistemi ve göçmenlik yasalarında yapılan tartışmalı reformların tetiklediği siyasi krizlerle geçen bir yılın ardından geldi.

Borne'un istifası Avrupa Parlamentosu seçimlerinden beş ay önce gerçekleşirken, Avrupa'da artan yaşam maliyetleri ve Avrupa hükümetlerinin göç akışını engellemedeki başarısızlığı nedeniyle halkın hoşnutsuzluğunun yaygın olduğu bir dönemde seçimlerin çarpıcı sonuçlara sahne olması bekleniyor.

Fransa'da kamuoyu yoklamaları Macron'un partisinin haziran ayındaki seçim öncesinde aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in partisinin sekiz ila on puan gerisinde olduğunu gösteriyor.

Katılaştırılmış göç kurallarının parlamentoda kıl payı kabul edilmesinin Macron'un merkezci çoğunluğundaki derin çatlakları ortaya çıkarmasından bu yana hükümet değişikliği spekülasyonları artmıştı. Macron'un kendisi de yeni bir siyasi girişim sözü vermişti.

YENİ BAŞBAKAN BELİRLENENE KADAR GÖREVE DEVAM EDECEK

Borne'un yerine geçebilecek potansiyel adaylar arasında 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal ve 37 yaşındaki Savunma Bakanı Sebastien Lecornu gösteriliyor ki bu iki isimden hangisi göreve gelirse Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç başbakanı olacak.

Borne, yeni başbakan belirlenene kadar görevine devam edecek.

Etiketler fransa istifa başbakan
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