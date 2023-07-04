Fransa'da dijital platformlara düzenleme getiren yasa tasarısıyla ilgili yeni gelişme

Fransa'da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı bugün Senatoda görüşülecek.

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, hükümet harekete geçti. Uygunsuz içeriklerin olduğu sitelere yaş sınırı getirilmesi öngörülen yasa teklifinin görüşmelerine Senato'da başlanacak. Olaylar nedeniyle yasa teklifine eklenen yeni maddeye göre kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirilebilecek. Ayrıca, çocuk istismarı içeren paylaşımların 24 saat içinde kaldırılması talep edilebilecek ve internet dolandırıcılığını engellemek için riskli sitelerde kullanıcılara güvenlik uyarısı yapılacak. Tasarıya yeni eklenen maddeyle, kamu düzenini bozan sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve erişimin engellenmesi emri verilebilecek. Bu emre uymayanlar ise hapis veya para cezasıyla karşılaşabilecek. Tasarı, sahte hesaplar, yalan haberler ve korsan sitelerle mücadeleyi de içeriyor ve görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.

Fransa'da geçtiğimiz hafta 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede olaylar patlak verdi. Sokaklar yangın yerine dönerken, göstericilerle polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Göstericiler birçok noktayı ateşe verdi, polisin müdahalesi sert oldu. Gösterilerde şu ana kadar 3 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

SİTELERE YAŞ SINIRI DÜZENLEMESİ

Hükümet olayları bastırmak için önlemleri sıkılaştırırken, dikkat çeken bir hamle daha geldi. Uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlar ve bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı bugün Senatoda gündeme gelecek.

PAYLAŞIMLAR 24 SAAT İÇİNDE KALDIRILABİLECEK

Tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek. İnternet dolandırıcılığını engellemek için de riskli olarak değerlendirilen internet sitelerinde kullanıcılar, tarayıcılarında güvenlik riskine ilişkin bir uyarı mesajı alacak.

OLAYLARIN ARDINDAN BİR MADDE DAHA EKLENDİ

Dün itibarıyla ise "Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme" başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi. Yeni eklenen maddeye göre, yetkili idari makamlar, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi emrini verebilecek.

YASAYI İHLAL EDENLERE HAPİS CEZASI

Bu emre uymayanlar 1 yıl hapis ya da 250 bin avro para cezasına çarptırılabilecek. Aynı zamanda sahte hesaplar, yalan haber ve korsan sitelerle mücadeleyi de öngören tasarı 10 Mayıs'ta tamamlanmıştı. Senatoda tasarıya ilişkin yapılacak görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.