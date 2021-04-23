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Fransa'da polise bıçaklı saldırı

Fransa'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir polise memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın Yvelines ilinde polis karakolunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rambouillet kentindeki karakolda öğleden sonra bir polis memurunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Darmanin, olay yerine gideceği bilgisini paylaştı.

Saldırganın, karakoldaki diğer polisler tarafından vurularak yaralandığı ve durumunun ağır olduğu kaydedildi.

AA

Etiketler fransa bıçaklı saldırı polis
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