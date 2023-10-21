Gazze'de can kaybı 4 bini aştı! Bin 756'sı çocuk!

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldiği duyuruldu. Yaralananların sayısının ise 13 bin 561'e ulaştığı aktarıldı. Saldırıların kurbanlarının yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğu ifade edildi.