Gazze'de can kaybı 4 bini aştı! Bin 756'sı çocuk!
İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385’e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldiği duyuruldu.
Yaralananların sayısının ise 13 bin 561'e ulaştığı aktarıldı.
Saldırıların kurbanlarının yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğu ifade edildi.
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