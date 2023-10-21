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Gazze'de can kaybı 4 bini aştı! Bin 756'sı çocuk!

Gazze'de can kaybı 4 bini aştı! Bin 756'sı çocuk!
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İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldiği duyuruldu.

Yaralananların sayısının ise 13 bin 561'e ulaştığı aktarıldı.

Saldırıların kurbanlarının yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğu ifade edildi.

 

Etiketler Gazze'de can kaybı can kaybı ölenlerin sayısı
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