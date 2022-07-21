Gökyüzü pembeye büründü, kıyamet koptu sandılar!

Avustralya'nın Mildura kasabasında gökyüzü bir anda pembeye büründü. Olaya şahit olan halk uzaylı istilası yaşandığını hatta dünyanın sonunun geldiğini düşündü. Ancak gerçek çok başkaydı...

"Annemle telefonda konuşuyordum ve babam dünyanın sonunun geldiğini söylüyordu."

Bu sözler kasabada yaşayan ve olayın fotoğraflarını çekerek basına ulaştıran Tammy Szumowski’ye ait. Szumowski “Çok tuhaftı” diyor yaşananları anlatırken.

Uzaylı Istilası mı? Popüler dizi Stranger Things'in beşinci sezonu mu? Zaman-uzay sürekliliğine bir kırılma mı?

Pembeye boyanmış gökyüzünü görenler bu soruların hepsini sırayla sordu kendilerine. Gökyüzü alev almış gibi görünüyordu; ancak alevler kırmızı değil pembeydi…

Olayın yaşandığı kasabaya en yakın yerleşim yeri çok uzaktaydı. İnsanların durumu açıklayamamasının en büyük sebeplerinden biri de bu oldu zaten.

Ancak pembe gökyüzünün sebebi ne uzaylı istilası ne de açıklanamayan gizemli bir olaydı. Yapılan resmî açıklama herkesi şaşkına çevirdi.

Kasaba yakınlarında üretim tesis bulunan ilaç şirketi Cann Group , ışıkların Kenevir üretilen bir tesisten kaynaklandığını açıkladı.

Tıbbi amaçlı kenevir yetiştirilen tesis adına açıklama yapan Cann Group Ltd'nin kıdemli iletişim müdürü Rhys Cohen, "Esrar bitkileri, büyümelerini teşvik etmek için farklı ışık spektrumlarına ihtiyaç duyar. Bunu sağlamak için de kırmızı bir spektrum ışığı sıklıkla kullanılır. Normalde tesiste gece inen karartma perdeleri olur ve bu da normal koşullarda bu parıltıyı engeller.”

Olay yaşandığında ise bu karartma perdeleri devre dışı kalmıştı. Gökyüzündeki pembelik de bundan kaynaklandı.

Cann Group Ltd, tıbbi ve araştırma amaçlı kenevir ekimi için lisans alan ilk Avustralya şirketidi.

Şirket Mildura’daki tesisi 2019'da satın aldıktan sonra çok çeşitli tıbbi kenevir ürünlerini kendi bünyesinde yetiştirmek ve tedarik etmek için GMP lisansını aldı. İlk ticari mahsul hasatını ise haziran ayında topladı.

Bu üretimin yapıldığı tesisler kurallar gereği gizlilik içinde çalışır ve halka açık değildir. Hal böyle olunca halkın yaşananlara anlam verememesi ve neler olduğunu anlayamaması doğal karşılandı.

Mildura ve çevresindeki kasabalarda, insanlar hayalet parıltıyı fotoğraflamak için arka bahçelerine ve ön verandalarına akın etti.