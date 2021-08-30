GPS hatası yeni keşfe neden oldu

Bilim insanları, Grönland’da yaptıkları bir araştırma sırasında, GPS’de oluşan bir hata nedeniyle Dünya’nın en kuzeyinde bulunan bir kara parçasını keşfetti. Deniz seviyesinden çok yüksek olmadığı belirtilen kara parçasının kalıcı olup olmadığı bilinmiyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birçok insan için yön ve konum belirleme konusunda vazgeçilmez araçlardan bir haline gelen GPS (Global Konumlama Sistemi), uyduların konumu nedeniyle Kuzey Kutbu’nda doğruluk payı azalınca, bölgede yeni bir keşfe yol açtı.

Bilim insanları, deniz suyla çevrilmiş halde, Grönland'ın kuzeyinde, 'tesadüfen' bir kara parçasını buldu. Dünyanın en kuzeyindeki olduğu değerlendirilen kara parçasına, henüz herhangi bir isim verilmedi.



Temmuz ayında bir keşif gezisi sırasında kara parçasını rastlayan araştırmacılar, başlangıçta, şimdiye kadar Dünya’nın en kuzeydeki ada olan Oodaaq'a ulaştıklarını düşündü.

Kopenhag Üniversitesi'nin yerbilimleri ve doğal kaynak yönetimi bölümünden Grönland'daki Arctic Station araştırma tesisinin başkanı Morten Rasch, keşfe ilişkin şunları söyledi:

"GPS'imde Oodaaq Adası'nda durduğumuza inanmamıza neden olan bir hata olduğu konusunda bilgilendirildik. Gerçekte, Danimarka Krallığı'nı biraz aşan, daha kuzeyde bulunan yeni bir adayı keşfetmiştik.”

Oodaaq, Kuzey Kutbu'nun yaklaşık 700 kilometre güneyindeyken, yeni ada ise Oodaaq'ın 780 metre kuzeyinde bulunuyor.

Kopenhag Üniversitesi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, 'henüz adlandırılmamış adanın Grönland'ın en kuzey noktası ve Dünyanın en kuzeydeki kara noktalarından biri' olduğu belirtildi.

Rasch, ancak söz konusu adanın denizden 30 ila 60 metre yüksekliğinde olduğunu, bu nedenle de kısa ömürlü olabileceği söyledi:

“Kimse ne kadar kalacağını bilmiyor. Prensip olarak, yeni ve güçlü bir fırtına vurduğunda ortadan kaybolabilir."

Trump, satın almak istemişti

Danimarka'ya ait özerk statüdeki Grönland Adası, 2019 yılında, eski ABD Başkanı Donlad Trump'ın Kuzey Kutbu’nda bulunan adayı satın almak istediğini açıklamasıyla gündem olmuştu.

Ancak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alması fikrini 'absürt' olarak yorumlamasını 'çirkin ve uygunsuz' olarak nitelendirmişti.

Ada ayrıca, iklim değişikliğinden kaynaklanan sıcaklığın yükselmesiyle buzulların erimesimden endişe verici bir şekilde etkilenmiş durumda