Gürcistan’da şantiyenin çatısı çöktü: Ölü ve yaralılar var
Gürcistan’da Batum - Tiflis arasında bulunan yol yapım çalışması sırasında Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktü.
Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar sebebiyle çöktü. 1 kişinin yaşamını kaybettiği olayda göçük altında kalan yaralı işçilere diğer işçiler yardım etti. Yoğun çabalar sonucu enkazdan çıkartılan işçiler arasında Türk vatandaşı bulunmadığı belirtilirken, yaralı işçilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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