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Gürcistan’da şantiyenin çatısı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Gürcistan’da şantiyenin çatısı çöktü: Ölü ve yaralılar var

Gürcistan’da Batum - Tiflis arasında bulunan yol yapım çalışması sırasında Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktü.

Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar sebebiyle çöktü. 1 kişinin yaşamını kaybettiği olayda göçük altında kalan yaralı işçilere diğer işçiler yardım etti. Yoğun çabalar sonucu enkazdan çıkartılan işçiler arasında Türk vatandaşı bulunmadığı belirtilirken, yaralı işçilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Etiketler gürcistan bina çatı
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