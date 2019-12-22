Halk 55 bin silahı polise teslim etti

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 15 Mart günü cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen ve 51 kişinin öldüğü saldırıların ardından başlatılan silahsızlanma kampanyası büyük destek gördü. Düzenlenen kampanya çerçevesinde 33 bin kişinin 6 ay içinde yaklaşık 55 bin silahı polise iade ettiği bildirildi. Saldırı sonrası yarı otomatik silahların yasaklandığı Yeni Zelanda’da kampanya önceki akşam sona erdi. Polisin silah sahiplerine toplam 100 milyon Yeni Zelanda doları (400 milyon TL) harcadığı belirtildi. ‘Ülkenin en karanlık günü’ diye tanımladığı cami saldırılarının ardından başörtüsü takıp Müslüman topluluklarını ziyaret eden Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, silah yasasının değişeceğini açıklamıştı. 51 kişinin ölümünden sorumlu olan Avustralyalı Brenton Tarrant (28), “cinayet ve cinayete teşebbüs”ün yanı sıra terör suçundan da yargılanıyor. Tarrant’ın terör suçlamasıyla yargılanması, ülke tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.