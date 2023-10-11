Hamas'ın esir aldığı binbaşı Meksikalı çıktı

Hamas’ın 'esir aldığı binbaşı rütbesindeki bir askeri gösterdiği' iddia edilen görseldeki kişinin, Meksika vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın Hamas’ın 'esir aldığı binbaşı rütbesindeki bir askeri gösterdiği' iddia edildi. Teyit.org'un aktardığına göre, söz konusu görüntüye ilişkin 10 Ekim tarihli bir haberde, “Yabancı uyruklu bir şüpheli, Tel Aviv'de yürüyüş sırasında IDF üniformasıyla yakalandı” ifadeleri yer alıyor.

Habere göre fotoğraftaki kişi 10 Ekim’de Tel Aviv’de bulunan Charles Clore isimli parkta, bölge polisi tarafından tutuklanan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) üniformalı yabancı uyruklu bir şüpheli. Diğer haberlerde ise, şüphelinin IDF uygulamalarına aykırı olarak beresini sağ omzuna koymasının bölge polisinin dikkatini çektiği belirtiliyor.

İlk sorgulamada Meksika vatandaşı olduğunu ancak Belçika pasaportu taşıdığını söyleyen 48 yaşındaki yabancı uyruklu bu şüpheli sorgulanmak üzere gözaltına alınmış.