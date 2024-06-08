Hamas'ın müzik festivali baskınında kaçrıdığı 4 rehine serbest

İsrail, 7 Ekim'de Hamas tarafından müzik festivaline yapılan baskında kaçırılan 4 kişinin serbest kaldığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim’de Hamas tarafından Nova müzik festivalinden kaçırılan 4 kişinin özel bir operasyonla bu sabah serbest kaldığını duyurdu.

IDF açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) ve Shlomi Ziv (40) Nova müzik festivalinden Hamas tarafından kaçırıldıktan sonra IDF, ISA ve İsrail Polisi tarafından Nuseirat'ın merkezindeki iki ayrı noktadan özel bir operasyonla kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olup, ileri tıbbi tetkikler için 'Sheba' Tel-HaShomer Tıp Merkezine nakledilmişlerdir.”

DHA