Hamas'tan İsrail'e misilleme: Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Tel Aviv'i vurdu. Açıklamanın ardından Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi.
İşgalci İsrail’in sivil ayrımı yapmaksızın Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılara Hamas’tan roketlerle cevap veriliyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in gece saatlerinde aynı aileden 10 Filistinlinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına misilleme yapıldığını duyurdu. Açıklamanın ardından İsrail’in başkenti Tel Aviv’de siren sesleri duyuldu.
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