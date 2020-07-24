Hastaneden korkunç açıklama: Koronavirüs hastaları ölüme terk edilebilir

Dünyada korona virüs salgınında en ağır bilançoyu yaşan ABD'de bir hastanenin vermek zorunda kaldığı zor karar tartışma yarattı.



Hürriyet'in haberine göre ABD’de son 24 saatte 48 bin 536 kişide daha korona virüs tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 149 bin 411’e ulaştı.

ABD’de 1 milyon vaka sayısına ise sadece 98 günde ulaşılırken 16 günde ise 3 milyondan 4 milyon vakaya ulaşıldı. Ülkede her saat ortalama 2 bin 600 yeni vaka tespit ediliyor.

Ülkede bu gelişmeler yaşanırken bir hastanenin etik kurulu, imkânsızlık nedeniyle kimin tedavi görüp kimin ölüme terk edileceğine karar verecek.

ABD'nin Texas eyaletinde, Meksika sınırındaki Starr County kasabasının tek hastanesinin, imkansızlıklar nedeniyle hangi korona virüs hastasının tedavi görüp "hangisinin ölümlerini beklemek üzere evlerine gönderilmesine karar verecek" bir etik kurulu oluşturacağı açıklandı.



64 bin 700 nüfuslu kasabanın sağlık sorumlusu Dr. Jose Vasquez, bu kurulun sınırlı kaynakların en etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini belirleyeceğini söyledi.

Dr. Jose Vasquez şöyle konuştu:

"Gerçek şu ki, bilim ve istatistikler başka hastalıkları olan koronavirüs hastalarının aleyhine işliyor. Kimin daha fazla şansı olduğunu belirlemek için bir değerlendirme programı başlatmak zorundayız."



