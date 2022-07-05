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Herkes onu konuşuyor: 4 kollu ve 4 bacaklı bebek ''kutsal'' ilan edildi

Herkes onu konuşuyor: 4 kollu ve 4 bacaklı bebek ''kutsal'' ilan edildi

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 4 kollu ve 4 bacaklı olarak dünyaya gelen bebek, ülkenin gündemine oturdu.

Hindistan'da doğan dört kollu ve dört bacaklı bebek, görüntüsü nedeniyle kısa sürede Uttar Pradesh eyaletinde çok ünlü hale geldi. Daha önce de benzer vakalar rastlanan Hindistan'da bu bebeğe gösterilen ilgi ise diğerlerinden daha farklı oldu.

KUTSAL OLARAK GÖRÜYORLAR
Bebeği, Hindu tanrısına benzemesi nedeniyle kutsal olarak tanımlayan Hindistan halkı, ailenin Uttar Pradesh eyaletindeki evlerine giderek, hem bebeği görüyor hem de ona çeşitli hediyeler sunuyor.

4 kollu ve 4 bacaklı bebek

AİLE DE DURUM KARŞISINDA ŞAŞKIN
Soyadını vermeyen Anne Kareena, 2 Temmuz Cumartesi günü doğum sancıları geçirdikten sonra hastaneye koştuğunu ve kısa sürede doğum yaptığını anlattı. Kareena, bebeklerinin yaşadığı durumun kendilerini de şaşkınlık içerisinde bıraktığını söyledi.

SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ
Bebek hakkında bir diğer merak edilen detay ise sağlık durumuyla ilgili. Doktorlar, nadir karşılaşılan bir durum olmasına rağmen anne ve bebeğinin sağlık durumunun gayet iyi olduğuna dikkat çekti.

4 kollu ve 4 bacaklı bebek

 

Etiketler hindistan bebek 4 kollu bebek 4 bacaklı bebek
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