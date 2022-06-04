Herkesin gözü önünde ''seks kasedi'' cezası

Gana’nın Wa şehrinde bir çift cinsel içerikli görüntülerini internete yükleyince çift kasabanın iki farklı direğine bağlanarak herkesin gözleri önünde kırbaçlandı.

Gana’nın Wa şehrine bağlı bir kasabada yaşayan halk, itibarlarının zedelendiğini iddia ederek müstehcen videolarından dolayı ismi açıklanmayan bir kadın ve erkeği cezalandırmak istedi. Seks kasetlerinin sosyal medyaya sızdırıldığı iddia edilen bir çift, bağlanıp 20 kez kırbaçlandı. Raporlar, ikilinin yargılanmak üzere saraya götürüldüğünü, ancak Wa Naa'nın (Wala halkının Kralı) bulunmadığını ve her kurbana 20 kırbaç vermeye karar verdiklerini ileri sürüyor.

Çifti kırbaçlayarak cezalandırmanın kasabanın gençlerine disiplin aşılamak için yapılan bir eylem olduğu söylenirken, ikilinin acilen evlenmesi istenildi. Ülkede infial yaratan olaya tepkiler ise peşi sıra geldi. Gana Barosu, (GBA) hareketi istismar ve barbarlık olarak nitelendirerek ,"İlgili güvenlik teşkilatlarına iki gence fiziksel istismarda bulunan tüm şahısların tutuklanması, olayın soruşturulması ve faillerin hukuka uygun olarak kovuşturulmasının sağlanması” çağrısında bulundu.

32 yaşındaki telefon tamircisi Bushran Khidiri, kadını kasabaya sürüklediği iddiasıyla kırbaçlama suçundan ilk tutuklanan kişi oldu. 70 yaşındaki Issahaku Mahama ve 62 yaşındaki çiftçi Naa Sidiki Mahama da kırbaçlama olayındaki rolleri nedeniyle tutuklandı.