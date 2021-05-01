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Hindistan'da yürek yakan olay: Oksijen tüpünü alırsanız annem ölecek

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ve insanların hastanelerde yatak, oksijen ve ilaç kıtlığı yaşadığı Hindistan'da yine yürek yakan bir olay yaşandı.

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da pandeminin başından beri dünyadaki tek günde en büyük vaka artışı yaşanırken, can kayıpları yüzünden krematoryumlarda yer kalmaması nedeniyle, ölenlerin cesetleri boş alanlarda toplu bir şekilde yakılıyor. Öte yandan, çöken sağlık sistemi nedeniyle hastaları ya da hayatını kaybeden yakınları olanlar ambulans ve oksijen tüpü bulmakta güçlü çekiyor.

''OKSİJEN TÜPÜNÜ ALIRSANIZ ANNEM ÖLECEK''
Twitter'da paylaşılan bir videoda 22 yaşındaki Anmol Goyal Uttar Pradesh eyaletinde yer alan özel bir hastanede tedavi gören annesinin oksijen tüpünün görevliler tarafından alındığını söyledi. Goyal'ın yetkilerinin arkasından diz çöküp ağlayarak, ''Onu alırsanız annem ölecek'' demesi yürek burktu.

Videoyu sosyal medyada paylaşan The Times of India muhabirine göre, oksijen tüpüne daha önemli olduğu düşünülen biri için el konuldu. Öte yandan oksijen tüpü alındığı iddia edilen kadın 2 saat sonra hayatını kaybetti

Etiketler hindistan oksijen anne oksijen tüpü
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