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Hint Okyanusu'nda yeni canlılar keşfedildi

Hint Okyanusu'nda yeni canlılar keşfedildi
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Avustralyalı araştırmacılar, Hint Okyanusu'nda deniz altı haritalandırmaları için yaptıkları 35 günlük yolculuğun ardından yeni deniz canlıları keşfetti.

Victoria Müzeleri Araştırma Enstitüsünden bilim insanlarının, Avustralya’nın Hint Okyanusu'ndaki Christmas ve Cocos adaları çevresinde su altı volkanlarını haritalandırmak amacıyla yürüttükleri çalışmalar sona erdi.

“Investigator” araştırma gemisi ile yürütülen çalışmalar, farklı türden canlılara ev sahipliği yapan deniz altı volkanlarında aralarında yılan balıkları ve kabuklu deniz canlılarının bulunduğu yeni türlerin olduğunu gösterdi.

Denizden çıkarılan canlıların arasında dişi ve erkek üreme dokusuna sahip bir ovotestisi bulunan "Bathysaurus mollis" adındaki kertenkele balığı ve "Amphiuma" cinsi su semenderi de yer aldı.

Bilim insanları, bazıları deniz yüzeyinin 5 kilometre kadar altında bulunan deniz canlılarını, üzerinde çalışma yapmak ve sergilenmek üzere topladı.

35 gün süren çalışmalarına yönelik değerlendirmede bulunan araştırmanın baş uzmanı Tim O’Hara, “Bu ücra deniz parkında şaşırtıcı sayıda muhtemel yeni türler keşfettik” dedi.

Bilim insanları, Hint Okyanusu’nun keşfedilmemiş deniz altı dünyasına ilişkin 3D haritalama da yaptı.

Etiketler Hint Okyanusu yeni canlılar
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