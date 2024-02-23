Hocalı'da toplu mezar bulundu

Azerbaycan'da Hocalı katliamı kurbanlarına ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu.

Azerbaycan'ın Hocalı bölgesinde katliam kurbanlarına ait olduğu düşünülen kalıntıların yer aldığı toplu mezar bulundu.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda insan kalıntılarının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili kurumlardan uzmanların katılımıyla yapılan araştırmada biri yaklaşık 5 yaşında 4 kişinin kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.

Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu ve işkence bulgularına rastlandığı belirtildi.

Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992'de Karabağ'daki Hocalı kasabasına saldırmıştı. Saldırıda Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hocalı'da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir almıştı, bunlardan 150'sinin akıbeti hala bilinmiyor.

AA