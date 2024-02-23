  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hocalı'da toplu mezar bulundu

Hocalı'da toplu mezar bulundu

Hocalı'da toplu mezar bulundu
Güncelleme:

Azerbaycan'da Hocalı katliamı kurbanlarına ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu.

Azerbaycan'ın Hocalı bölgesinde katliam kurbanlarına ait olduğu düşünülen kalıntıların yer aldığı toplu mezar bulundu.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hocalı kent merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasındaki kazılarda insan kalıntılarının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ilgili kurumlardan uzmanların katılımıyla yapılan araştırmada biri yaklaşık 5 yaşında 4 kişinin kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.

Aynı yerde gömülü bu kişilerin ellerinin bağlı olduğu ve işkence bulgularına rastlandığı belirtildi.

Ermeni güçleri, 26 Şubat 1992'de Karabağ'daki Hocalı kasabasına saldırmıştı. Saldırıda Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hocalı'da 1275 Azerbaycanlı, Ermeni güçlerince esir almıştı, bunlardan 150'sinin akıbeti hala bilinmiyor.

AA

Etiketler Hocalı toplu mezar azerbaycan Hocalı Katliamı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar Trafikte Fahri Trafik Müfettişliği isyanı: Ceza yağdırdılar, araç sürücüleri isyan etti! Trafikte Fahri Trafik Müfettişliği isyanı: Ceza yağdırdılar, araç sürücüleri isyan etti! Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Belediye başkan adayından “garip” isteğe “çirkin” yanıt Deprem sonrası gibi... İstanbullular gece yarısı bu manzaraya uyandı Deprem sonrası gibi... İstanbullular gece yarısı bu manzaraya uyandı 1250 yıllık gelenek değişti! Çıplak festivale kadınlar da katıldı 1250 yıllık gelenek değişti! Çıplak festivale kadınlar da katıldı 2024’te en çok kazandıracak 3 sektör, 9 meslek belli oldu 2024’te en çok kazandıracak 3 sektör, 9 meslek belli oldu Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti Kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek; düzenleme Meclis'ten geçti ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı ''Türk Escobar''ın tedbir konulan mal varlığı dudak uçuklattı Forbes, ''En zengin 10 Türk''ü açıkladı! Toplam servetleri 30 milyar Dolar'a dayandı Forbes, ''En zengin 10 Türk''ü açıkladı! Toplam servetleri 30 milyar Dolar'a dayandı Marmara'da deprem! İstanbul ve Bursa sallandı Marmara'da deprem! İstanbul ve Bursa sallandı